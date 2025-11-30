Vandalizan estatua de Messi en Mar del Plata en medio de la tensión con la AFA

La emblemática estatua de Lionel Messi, situada en el corazón de Mar del Plata, fue hallada destrozada. Este ataque ha desatado una ola de indignación en la ciudad.

Durante la madrugada de este domingo, la figura del capitán de la Selección Argentina, que lo retrata levantando la Copa del Mundo, apareció con las piernas cortadas y el torso partido, mostrando evidentes signos de vandalismo. La escultura se encuentra frente al restaurante El Nuevo Mundial, un punto icónico para los amantes del fútbol.

Tensiones en el Fútbol Argentino

Este acto de vandalismo ocurre en un contexto de descontento creciente hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuya gestión y decisiones arbitrales han generado polémica. La reciente consagración de Rosario Central como campeón ha encendido más la controversia, especialmente tras las sanciones impuestas a Estudiantes, que han provocado reacciones negativas en el ámbito futbolístico.

Vandalismo Recurrente en el Deporte

A pesar de que no hay una conexión directa entre el ataque y las disputas institucionales, el ambiente de tensión es palpable. Esta no es la primera vez que se registran actos de vandalismo en homenaje a figuras deportivas; días atrás, un mural dedicado a Ángel Di María fue manchado con insultos.

La Estatua de Messi: Un Símbolo Dañado

El homenaje a Messi, inaugurado en 2018, ha sido una atracción turística y un símbolo de orgullo local. Sin embargo, este es el segundo incidente de vandalismo que sufre la escultura, que ya había sido restaurada anteriormente tras ser decapitada. En la actualidad, las autoridades no han identificado a los responsables de este nuevo ataque.

Reacciones de la Comunidad

El ataque ha provocado un fuerte rechazo entre vecinos y comerciantes de la zona, que ven la destrucción de esta imagen como un ataque a un símbolo nacional que representa el impacto de Messi en el deporte. A nivel internacional, el jugador cuenta con innumerables homenajes que también han sido blanco de vandalismo.

Messi: Un Legado que Persiste

A sus 38 años, Lionel Messi sigue dejando huella en el mundo del fútbol. Recientemente se consagró campeón de la Conferencia Este con el Inter Miami y se prepara para disputar la final de la Major League Soccer. A nivel internacional, con una carrera llena de éxitos, se alista para su último Mundial en 2026, recordando su trayectoria que incluye títulos como la Copa del Mundo Sub 20 y la Copa América.