Vaqueirinho: el joven que perdió la vida al entrar en la jaula de una leona

Un incidente fatal ocurrió en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido como Bica, donde Gerson de Melo Machado, de 19 años y apodado "Vaqueirinho", perdió la vida tras ser atacado por una leona.

El suceso, calificado como una “fatalidad” por las autoridades brasileñas, se produjo el domingo cuando el joven logró escalar varios muros para acceder al recinto de los felinos. Según Josenise de Andrade, delegada adjunta de la Comisaría Especializada de Homicidios de João Pessoa, el caso está en curso de investigación.

El trágico acceso al recinto de los felinos

Gerson, conocido por su pasado problemático, decidió invadir el hábitat de la leona a pesar de los intentos de varias personas por detenerlo. Un video captura el momento en que futuros testigos le gritaron para que desistiera. A pesar de las advertencias y de la intervención de la Guardia Municipal, el joven continuó hasta encontrar su fatal desenlace.

Un perfil marcado por la controversia

La vida de Vaqueirinho, reconstruida a partir de testimonios, revela un historial complicado con antecedentes delictivos como daños y hurto. “Nunca había intentado invadir el parque antes”, afirma la investigadora Josenise. Sin embargo, era conocido por su comportamiento impulsivo, como lanzar piedras a vehículos policiales.

Verónica Oliveira, consejera tutelar que trabajó con él durante su infancia, lamentó su partida en las redes sociales, revelando que Gerson había enfrentado grandes desafíos personales. Provenía de una familia marcada por enfermedades mentales, lo que afectó su desarrollo y sueños, entre ellos, el de convertirse en domador de leones.

Motivaciones detrás de la tragedia

La delegada Andrade exploró las posibles razones que llevaron a Gerson a intentar acercarse a la leona. Al parecer, el joven había expresado su deseo de observar el animal más de cerca, afirmando incluso su intención de viajar a África para trabajar con leones. Andrade mencionó la aparente falta de percepción de riesgo que caracterizaba a Gerson, quien enfrentaba problemas de salud mental.

Las circunstancias del ataque

El ataque se produjo tras el ascenso de Gerson por un muro de seis metros de altura. Aunque varios intentaron disuadirlo gritando y usando un extintor para ahuyentarlo, él continuó. “Él, que no tenía frenos, quizás no veía ese obstáculo”, sugirió la delegada. Tras ser atacado, Gerson fue encontrado sin vida, con el rostro en la arena.

Investigaciones en curso

El cuerpo del joven fue identificado oficialmente y el parque fue cerrado temporalmente, aunque las visitas fueron autorizadas posteriormente. Josenise de Andrade aseguró que “no fue devorado por la leona, sino que pudo haber actuado por instinto de protección o juego.” Las investigaciones continúan para determinar los detalles de esta tragedia.