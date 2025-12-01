Venezolanos en EE.UU.: El temor a opinar sobre la amenaza militar de Trump

Título: La Tensión en Doral: Venezolanos Viven con la Amenaza de Conflicto

Bajada: En Doral, Florida, la comunidad venezolana enfrenta un clima de incertidumbre ante las posibles acciones militares de Estados Unidos. Recintos familiares y temores por sus seres queridos son parte de la realidad diaria.

Los niños juegan mientras sus padres conversan en el parque. «¡Mira, papi!», se escucha decir a uno de los pequeños que da vueltas en su triciclo. Sin embargo, la atmósfera en Doral, la ciudad de Florida con una de las comunidades venezolanas más grandes de EE.UU., es de preocupación. Cuando les pregunté sobre su nacionalidad, el silencio y la mirada de aprehensión fueron respuestas suficientes.

Un Clima de Inseguridad

Al acercarme a la familia, intenté entender su perspectiva ante el creciente riesgo de ataques militares de EE.UU. en Venezuela. La tensión en sus rostros hablaba por sí sola; preguntarles sobre su origen podía interpretarse como un señalamiento, especialmente en un contexto donde las políticas restrictivas del gobierno estadounidense generan inquietud.

Inquietudes que Van Más Allá del Mar

Hace algunos meses, entrevisté a varios venezolanos en Doral, todos coincidieron en solicitar anonimato. Temen a posibles repercusiones de las autoridades migratorias tras la eliminación de protecciones que resguardaban a más de un millón de venezolanos en el país.

Movilización Militar en el Caribe

Recientemente, la atención de la Casa Blanca se ha intensificado en Venezuela. EE.UU. ha desplegado 15,000 efectivos y varios barcos de guerra en el Caribe como parte de una operación contra el narcotráfico. Esta situación aumenta la presión sobre los venezolanos, quienes ven cómo se calienta la discusión geopolítica en torno a su país.

Maduro en el Punto de Mira

Además, Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien se le acusa de liderar un cartel de narcotráfico. La etiqueta de «organización terrorista extranjera» para el grupo vinculado a Maduro otorga a EE.UU. mayores poderes para actuar.

Venezolanos en Doral: Voces Calladas

La recolección de testimonios se convierte en un reto. Cuando intentamos hablar con los clientes en un restaurante, la encargada nos sugirió no incomodar a los comensales. En el parque, el temor a identificarse creció. Un hombre negó su nacionalidad con nerviosismo, mientras otro expresaba su angustia por la situación en su país.

Afectados por la Inestabilidad

Seis aerolíneas han suspendido vuelos hacia y desde Venezuela debido al riesgo de enfrentamientos. El gobierno venezolano acusó a estas compañías de colaborar con lo que considera una «agresión de Estado» por parte de EE.UU.

La Perspectiva de la Comunidad

Lejos de buscar notoriedad, muchos venezolanos eligen permanecer en silencio. Durante mi recorrido, solo un hombre de 93 años se atrevió a hablar. «No creo que pase nada», dijo con calma mientras mencionaba la lucha diaria de su familia por sobrevivir en Venezuela.

Una Realidad Tensa