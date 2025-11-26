Venezuela advierte a aerolíneas: perderán derechos de tráfico si no retoman vuelos al país.

Crisis en el aire: Venezuela amenaza con suspender derechos de vuelo a aerolíneas internacionales

La tensión en el ámbito aéreo se intensifica tras la advertencia del gobierno venezolano a varias aerolíneas extranjeras para que reinicien sus vuelos, o de lo contrario, enfrentarán la revocación de sus derechos para operar en el país.

La autoridad de Aviación Civil de Venezuela, INAC, lanzó una grave advertencia a diversas aerolíneas internacionales, exigiendo la reanudación inmediata de sus operaciones dentro de 48 horas.

Detonante de la advertencia: alerta de la FAA La advertencia del INAC se produjo a raíz de las alertas emitidas por la Administración Federal de Aviación de los EE.UU. (FAA), que indicaron peligros al sobrevolar el espacio aéreo venezolano. Esto llevó a numerosas aerolíneas a suspender sus vuelos al país sudamericano.

Aerolíneas que suspendieron servicios Al menos siete aerolíneas han cancelado sus vuelos, incluyendo Avianca, Gol, TAP Air Portugal, Iberia, Air Europa, Latam Airlines y Turkish Airlines. Esta medida ha disparado las preocupaciones sobre la conectividad aérea del país.

Implicaciones de la amenaza del INAC La advertencia establece un plazo que finaliza el miércoles a las 12:00, lo que podría resultar en la retirada de los derechos de tráfico en Venezuela. Esto incluye el acceso a posiciones de aterrizaje y despegue en sus aeropuertos, en un contexto marcado por el creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Tensiones en aumento El movimiento militar, que incluye al portaaviones Gerald Ford, se presenta como un esfuerzo oficial contra el narcotráfico, pero el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que es una forma de agresión hacia su nación.

Reacción de la FAA El viernes, la FAA emitió una advertencia sobre “una situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo que opera desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, recomendando a las aerolíneas que actúen con cautela debido a los riesgos de seguridad en la zona.

IATA responde a la advertencia La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) criticó la amenaza, afirmando que solo complicaría aún más la conectividad hacia Venezuela, ya de por sí limitada en comparación con otros países de la región. Hicieron un llamado a las autoridades a establecer un diálogo más claro y colaborativo.

Compromiso de las aerolíneas Las aerolíneas que pertenecen a IATA han expresado su disposición a reanudar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan, resaltando la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación con las autoridades venezolanas.