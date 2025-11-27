Venezuela retira derechos de vuelo a seis aerolíneas que suspendieron operaciones

El gobierno venezolano ha tomado una drástica decisión que afecta a varias aerolíneas internacionales, revocando sus derechos de tráfico por suspender vuelos en el país. Esta medida ha generado preocupación en el sector aéreo.

¿Qué aerolíneas están afectadas?

Según un anuncio oficial del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), las aerolíneas Iberia, TAP Portugal, Avianca, Latam Airlines Colombia, Turkish Airlines y Gol han perdido sus derechos de operar en el espacio aéreo venezolano.

Motivo de la Revocación

La decisión se toma en respuesta a la suspensión de vuelos por parte de estas compañías, las cuales, según el gobierno, se unieron a «acciones de terrorismo de Estado» promovidas por Estados Unidos. Esto fue anunciado tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. sobre una «situación potencialmente peligrosa» en el espacio aéreo de Venezuela.

Impacto Inmediato de la Medida

La revocación de derechos implica que estas aerolíneas no podrán aterrizar ni despegar en Venezuela de forma inmediata. El INAC ya había previamente advertido que podrían perder sus permisos si no reanudaban vuelos en un plazo de 48 horas.

La Situación de Seguridad en el Espacio Aéreo

La FAA modificó sus recomendaciones en torno a las operaciones aéreas en Venezuela, citando preocupaciones sobre la seguridad debido al aumento de la actividad militar estadounidense en el Caribe. Las aerolíneas decidieron suspender sus vuelos tras esta alerta, buscando garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

Consecuencias para la Conectividad Aérea

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) ha indicado que esta decisión complicará aún más la conectividad aérea hacia Venezuela, que ya enfrenta limitaciones significativas comparado con otros países de la región.

Reacciones y Posibles Soluciones

A pesar de la decisión del gobierno venezolano, las aerolíneas han expresado su intención de retomar operaciones en cuanto las condiciones lo permitan. Se han mantenido en comunicación con el Ministerio de Transporte para explorar posibles soluciones.

Perspectivas Futuras

En un clima de tensión y con el incremento de la actividad militar en la región, la situación del tráfico aéreo en Venezuela seguirá siendo delicada, lo que podría afectar la recuperación del sector turístico y comercial en el país.