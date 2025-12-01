Ventas minoristas en Córdoba caen 7,7% en noviembre: indumentaria, alimentos y muebles entre los más afectados

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Córdoba están atravesando un periodo complicado, ya que las ventas han registrado una notable disminución durante noviembre, reflejando un desafío persistente en el consumo.

Las ventas minoristas de las pymes en Córdoba han descendido un 7,7% en comparación con el año anterior, según el informe de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom). Esta caída, aunque menos acentuada que el 11,2% de noviembre de 2024, sigue ilustrando una preocupante debilidad en el consumo.

Rubros más afectados en el comercio

El análisis abarcó 11 sectores, la mayoría de los cuales reflejó una baja en la comparación de unidades vendidas en relación al mismo mes del año previo. Los rubros más perjudicados incluyen:

Indumentaria : -10,3%

: -10,3% Alimentos y bebidas : -9,4%

: -9,4% Muebles y decoración : -9,5%

: -9,5% Ferretería y materiales para la construcción: -7,8%

Otros sectores como electrodomésticos (-7,2%), artículos deportivos (-7,6%) y perfumería y cosmética (-4,2%) también experimentaron descensos. Sin embargo, un rubro que se destacó positivamente fue el de neumáticos y repuestos, que vio un incremento del 2,9%, asociado a la reposición de stock y ajustes de precios.

La nueva dinámica de pago de los consumidores cordobeses

El patrón de compra ha cambiado significativamente; actualmente, el 57% de las transacciones se realizan al contado, mientras que el 43% restante utiliza tarjeta de crédito. Este cambio sugiere que los consumidores son más cautelosos y menos propensos a endeudarse, dado el contexto de tasas de interés elevadas, aunque hayan mostrado signos de desaceleración.

Perspectivas del mercado tras los recientes cambios económicos

Desde Fedecom indicaron que, post elecciones, se ha notado una mayor estabilidad en el mercado cambiario, lo cual brinda algo de previsibilidad al sector comercial. No obstante, la inflación persistente y la disminución del ingreso real continúan siendo obstáculos importantes para la recuperación del consumo.

A medida que se acerca diciembre, considerado el mejor mes del año para sectores como indumentaria, juguetería, perfumería y alimentos, las pymes mantienen la esperanza de que se produzca una mejoría que ayude a mitigar la caída acumulada durante el año.