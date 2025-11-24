Verano imparable en Río Ceballos: ¡Vuelve el festival de globos!

La localidad de Río Ceballos se prepara para abrir sus puertas al turismo el próximo 6 de diciembre con un evento espectacular encabezado por el reconocido Loco Amato. La diversión continuará el 7 de diciembre con la fiesta del Bici Palusa, un encuentro diseñado especialmente para los amantes de la bicicleta.

El intendente Eduardo Lemos destacó que la agenda incluye el encendido del árbol navideño, un vibrante coro gospel y la > Misa Criolla, que contará con la participación del talentoso Juan Iñaki y un grupo de 60 coristas. Según Lemos, el objetivo de estas actividades es «fomentar el turismo de la mano del deporte», aprovechando la geografía única de la ciudad para consolidarla como un destino turístico atractivo.

El Regreso de los Globos Aerostáticos en Semana Santa

Además, Lemos anunció el esperado regreso del evento de globos aerostáticos para la próxima Semana Santa, después del éxito rotundo que tuvo su primera edición. «Nos superó de sobremanera», afirmó, recordando la «postal única» que generó el evento. Este año, la propuesta se ampliará con 13 globos y la participación de equipos internacionales de Brasil y Chile, con actividades descentralizadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. «Reventamos todo, nos fue muy bien», evaluó Lemos con entusiasmo.

Estrategias para Impulsar el Turismo Local

Durante una entrevista en After Office por Punto a Punto Radio (90.7), el intendente explicó que estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento turístico. «Río Ceballos ha sido protagonista en materia turística», afirmó Lemos, destacando que su gestión ha logrado «volver a posicionar la ciudad dentro de la grilla provincial». Esto se ha conseguido a través de la inversión pública y la simplificación administrativa: «Estamos desburocratizando el Estado y simplificando las habilitaciones». Además, iniciativas como el City Tour se presentan como un atractivo adicional tanto para turistas como habitantes locales.

Turismo como Motor Económico

Por último, el intendente Lemos resaltó la importancia del turismo como un real motor económico para la comunidad local. «Cada peso que invertimos genera cuatro para los comerciantes», aseguró, subrayando la intención del municipio de que los eventos sean una oportunidad para que los vecinos generen ingresos. Tras el evento de globos, se habilitaron cinco o seis estacionamientos privados para mejorar la logística y promover oportunidades comerciales. «El municipio no busca nada, solo desea que ustedes aprovechen la oportunidad», concluyó, vinculando estas acciones con la creación de empleo genuino en la región.