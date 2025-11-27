Viaja por Argentina y el Mundo: Claves para Aprovechar Promociones y Descuentos

¡Black Friday 2025: Las Mejores Ofertas que No Te Querrás Perder!

Este viernes 28 de noviembre, Argentina se prepara para una nueva edición del Black Friday, el evento de descuentos más esperado del año. Aunque oficialmente comienza en esa fecha, algunas empresas ya han lanzado sus promociones, generando gran expectativa entre los compradores.

El Black Friday: Un Evento Imperdible para Todos

A diferencia de otras promociones como el Cyber Monday o el Travel Sale, que están organizadas por entidades específicas, el Black Friday se realiza de manera independiente por cada compañía. Sin embargo, su atractivo radica en que incluye descuentos en todos los rubros, lo que lo convierte en un evento versátil para todo tipo de consumidores.

El Impacto del Black Friday en el Mercado Argentino

Matías Mute, director de Promos Aéreas, señala que el Black Friday se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más relevantes del año, junto a otros como el Hot Sale y el Travel Sale. «Es el precursor de muchas ofertas, y la industria del turismo lo espera con ansias», explica Mute.

¿Qué Ofertas y Beneficios Traerá el Black Friday 2025?

Una de las características más emocionantes del Black Friday es que las ofertas son reveladas en el mismo momento del inicio del evento.

Promociones Destacadas en el Sector Turístico

La agencia Despegar ha comenzado su campaña anticipada, que se extenderá hasta el 30 de noviembre. Este año, se enfocan en las vacaciones de verano, ofreciendo financiación de hasta 3 cuotas en vuelos internacionales, descuentos en paquetes turísticos a Brasil, y un 20% de descuento en vuelos a Aruba con Aerolíneas Argentinas para quienes paguen con tarjeta Mastercard.

Aerolíneas Argentinas: Ofertas de Último Minuto

La aerolínea nacional también ha lanzado su Aerolíneas Friday, proporcionando un 20% de descuento en pasajes a destinos nacionales hasta el 30 de noviembre. La financiación de hasta 6 cuotas sin interés es una ventaja significativa, disponible a través de su web, app y agencias asociadas.

Resorts y Hoteles: Descuentos Impresionantes

La cadena de resorts Club Med ofrece tarifas promocionales que incluyen un 45% de descuento y niños gratis hasta el 1 de diciembre, válidas para viajes durante 2025 y 2026. Asimismo, Booking.com ha comenzado su campaña de descuentos que durará hasta el 3 de diciembre, con alojamientos seleccionados a hasta un 40% de descuento.

Accor y Wyndham: Otras Alternativas de Alojamiento

Hasta el 3 de diciembre, los clientes de All Accor pueden disfrutar de hasta un 50% de descuento en reservas para viajar entre 2025 y 2026. Por su parte, Wyndham Hotels & Resorts ha lanzado su Cyber Week 2025, ofreciendo descuentos globales en miles de hoteles y promociones válidas hasta el 5 de diciembre para viajes hasta finales de mayo de 2026.

Consejos para Aprovechar el Black Friday al Máximo

Con el inicio de estas campañas, la emoción crece entre quienes desean hacer sus compras o planificar sus vacaciones con ventajas económicas. Para sacar el mejor provecho de este evento, es fundamental estar atento a las ofertas y planificar con anticipación.

¡No te pierdas la oportunidad de conseguir las mejores ofertas del Black Friday y planifica tus compras!