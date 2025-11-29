Viaje Relámpago: Todo sobre la Nota Exclusiva con Mario Pergolini

Rosalía Brilla en Buenos Aires: Promoción y Sorpresas en su Visita

La reconocida artista española llegó a la capital argentina para presentar su nuevo álbum LUX, dejando a sus fans emocionados con varias actividades inesperadas.

Un Recibimiento Apoteósico Rosalía, quien realizó el lanzamiento de su cuarto álbum el 7 de noviembre, llegó a Buenos Aires la noche del 27 de noviembre para iniciar la promoción de su nuevo proyecto, que marca el final de la era Motomami. Una vez en la ciudad, la cantante no perdió la oportunidad de disfrutar de un rato libre asistiendo al recital de Cindy Cats en Ferro, donde se encontró con colegas y vibró al ritmo de la música desde un lugar reservado en la platea VIP.

Un Estilo Sofisticado y una Experiencia Musical A pesar de ser un evento recreativo, Rosalía lució un atuendo elegante con un saco negro, una falda campana y un pañuelo blanco que resaltaba su estilo, fusionando sobriedad con originalidad. Durante el show, la intérprete se mostró totalmente entregada, aplaudiendo efusivamente y agradeciendo el cariño del público, que la homenajeó con un popurrí de sus más grandes éxitos.

Un Día Lleno de Actividades La jornada del 27 de noviembre fue intensa para la artista. Comenzó con un encuentro con la escritora Mariana Enríquez en el icónico bar Los Galgos. Más tarde, en el canal Luzu TV, recomendó la obra Las cosas que perdimos en el fuego de la autora argentina. En un momento divertido, compartió el escenario con Karina La Princesita, cantando su emblemático tema Con la misma moneda, mientras interactuaba con el público y añadía un toque de humor a la transmisión.

Un Álbum que Marca Tendencia LUX, su reciente disco, contempla 18 temas que contrastan con el sonido de Motomami. Incorporando influencias de 13 idiomas, Rosalía mezcla sonidos clásicos y sinfónicos, manteniendo viva su esencia flamenca. La artista reveló que su álbum ha resonado rasguñando las cifras, convirtiéndose en el más reproducido en un día por una artista hispanohablante en Spotify, superando los 42.1 millones de reproducciones.

Entrevista Reveladora en Otro Día Perdido La última parada de la artista en Buenos Aires fue en el programa de Mario Pergolini, donde llegó justo a tiempo para una grabación programada. A su llegada, fans cantaron La Perla en una muestra de aprecio. Rosalía reflexionó sobre su trayectoria y la conexión que establece con el público: «Ojalá pueda seguir grabando discos toda mi vida», expresó, mostrando su devoción por la música y su evolución artística.