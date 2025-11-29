Viajes necesarios para que un repartidor de Rappi y PedidosYa sobreviva

Cada vez más, los repartidores de aplicaciones de delivery como Rappi y PedidosYa enfrentan la cruda realidad de que para cubrir la canasta básica, deben realizar un promedio de 15 viajes diarios, todos los días de la semana.

Demandas insostenibles para sobrevivir

Según la socióloga Sol Prieto, quien trabaja con la Fundación Encuentra, un repartidor debe hacer al menos 15 entregas diarias para alcanzar un nivel de ingresos que lo mantenga por encima de la pobreza. Esta cifra se eleva a 20 viajes si toma un franco y a 23 si decide descansar dos días. «Este indicador refleja la presión que enfrentan para llegar a fin de mes», explica Prieto.

Desgaste del trabajo en plataformas

Prieto también detalla que alcanzar la canasta básica para un hogar de cuatro integrantes implica realizar casi 500 pedidos al mes. Esto ejemplifica la relación entre el trabajo en plataformas y las necesidades económicas en Argentina. El análisis se centra en los datos de Rappi y PedidosYa, que dominan el mercado nacional.

Los ingresos por pedido

De acuerdo con el informe de la Fundación Encuentra, el promedio que un repartidor recibe por entrega es de $2.553,60, sin contar propinas. Rappi ofrece un promedio de $2.393,40 por pedido, mientras que PedidosYa paga aproximadamente $2.713,80. Estos valores varían en función de múltiples factores, incluyendo la distancia y el tipo de vehículo utilizado.

Aspectos críticos del servicio de delivery

Prieto destaca que, para un hogar de cuatro personas, son necesarios 461 pedidos al mes para cubrir la canasta básica. Para igualar el ingreso promedio en Argentina, se requieren 344 pedidos; un hogar individual sin alquiler necesita 149 pedidos para no caer en pobreza, y 67 pedidos bastan para cubrir la canasta alimentaria básica.

Sin embargo, pocas personas logran alcanzar estas cifras, ya que muchos emplean el delivery como un segundo o tercer trabajo.

El papel del Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP)

La Fundación Encuentra destaca que el APP es una herramienta que mide cómo los ingresos por entrega de un repartidor se relacionan con la canasta básica de un hogar tipo. Su objetivo no es solo ilustrar el trabajo en plataformas, sino visibilizar las dificultades económicas que enfrentan estos trabajadores.

El contexto de los trabajadores de plataformas

El informe también subraya que el sector de aplicaciones de delivery, que emplea a muchos jóvenes y migrantes, no presenta un marco adecuado sobre salarios y condiciones laborales. «No ser un empleo convencional hace que sea difícil organizar reclamos o pensar en políticas públicas para este grupo», señala Prieto.

A pesar de las condiciones laborales precarias, los repartidores continúan lidiando con una serie de factores externos que afectan sus ingresos, como la demanda de pedidos y las condiciones climáticas. Además, los costos asociados, como combustible y mantenimiento, son totalmente asumidos por los repartidores, lo que reduce considerablemente sus beneficios.

Con este panorama, el APP se establece como un indicador útil que busca ofrecer una visión más clara sobre el esfuerzo que implica conseguir un ingreso en la economía de plataformas.