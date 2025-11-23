Victoria Incierta: Negociadores Sin Fondos y un Dispositivo Que No Funciona

La victoria electoral del 26 de octubre pasado, donde Javier Milei se alzó con el 41% de los votos en 15 provincias, ha dejado al oficialismo en una situación ambigua. A un mes de haber triunfado, persisten las dudas sobre el rumbo político y legislativo del gobierno.

Con la mesa política formada por figuras como Karina Milei y Patricia Bullrich, las reuniones se suceden, pero los resultados tardan en materializarse. La falta de acuerdos y una hoja de ruta clara continúan siendo una constante en esta nueva administración.

Reuniones Sin Resultados Concretos

La primera reunión de gabinete, agendada para el miércoles a las 9:30, será presidida por el Presidente junto a Manuel Adorni, su nuevo ministro coordinador. Adorni, que también actúa como vocero del gobierno, se ha reunido con cada uno de los ministros para abordar temas de desburocratización y auditorías de gestión, lo que genera interrogantes sobre la eficacia de acciones previas.

Faltan Definiciones sobre las Reformas

A pesar de la reciente victoria, la administración de Milei aún no ha convocado a sesiones extraordinarias para discutir la reforma laboral y el presupuesto. Mientras Bullrich aboga por que la reforma se trate en diciembre, otros consideran que se debería posponer hasta febrero, complicando aún más el panorama.

Descontento y Desacuerdos Internos

El clima de incertidumbre se agrava con el descontento que ha comenzado a manifestarse entre los miembros del gabinete. La falta de información sobre las reformas ha frustrado a varios mandatarios que esperan propuestas concretas. El ministro de Economía, Luis Caputo, tras mantener encuentros con la mesa política, aún no ha aclarado su postura sobre estos asuntos cruciales.

Retos de Gobernabilidad y Nuevas Vacantes

El camino hacia la gobernabilidad se encuentra lleno de obstáculos, y la administración de Milei enfrenta un legado complicado. La situación se complica aún más con la falta de claridad sobre la designación de jueces en la Corte Suprema, donde las influencias de Karina Milei y otros actores políticos continúan generando tensión.

Impacto de la Salida de Francos

La reciente salida de Guillermo Francos del cargo de jefe de Gabinete se produjo en buenos términos, pero él mismo ha manifestado su deseo de continuar en la función. Esta situación refleja la inestabilidad y las luchas internas que aún persisten en el gobierno.

Francos expresó su disposición a regresar si el Presidente así lo solicita, reafirmando su apoyo, a pesar de no formar parte del actual gabinete. «Argentina tiene un rumbo claro», aseguró el exfuncionario, mientras el gobierno enfrenta la difícil tarea de consolidar su poder.