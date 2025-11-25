Video: Ataques rusos en Kyiv dejan al menos seis muertos y decenas de heridos

Las últimas horas en la capital ucraniana han dejado un trágico saldo tras los bombardeos rusos, que han cobrado vidas y causado destrucción generalizada.

Impactante Noche de Bombardeos

Kyiv se despertó con el eco de la devastación luego de sufrir intensos ataques aéreos que resultaron en al menos seis personas fallecidas y más de una docena de heridos.

Operativos de Emergencia en Marcha

Desde la mañana, los equipos de emergencias han estado trabajando incansablemente para limpiar escombros y evaluar los daños en diversos distritos de la ciudad.

Tragedia en Sviatoshynskyi

Uno de los golpes más severos se registró en Sviatoshynskyi, donde un ataque cercano a un almacén dejó cuatro víctimas fatales.

Incendio en Dniprovskyi

En Dniprovskyi, un edificio de nueve pisos se incendió, y los rescatistas continúan en la búsqueda de posibles víctimas en los pisos superiores.

Heridos en Pecherskyi

Un torreón en el distrito de Pecherskyi también fue impactado, aunque los bomberos lograron controlar el fuego antes de que se extendiera.

Un Rayo de Esperanza entre la Destrucción

Estos ataques ocurren en un contexto donde el Presidente Zelensky ha declarado que las recientes conversaciones en Suiza han contribuido a delinear un posible plan de paz, aunque aún queda mucho trabajo por hacer.

Servicios Locales Enfrentan Desafíos

Mientras tanto, las autoridades locales han advertido sobre posibles interrupciones en el suministro de calefacción y agua en ciertas áreas de Kyiv, en medio de las reparaciones que siguen a los ataques.