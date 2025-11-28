Video: Buzz Lightyear y Pac-Man deslumbran en el frío del Desfile de Acción de Gracias de Macy’s

La famosa Parada de Acción de Gracias de Macy’s dio inicio en Nueva York, llenando de alegría y color las calles de Manhattan con gigantescas figuras de personajes icónicos como Shrek, Minnie Mouse y Buzz Lightyear.

Las celebraciones comenzaron bajo un cielo fresco, con temperaturas de alrededor de 10 grados Celsius. A pesar de las ráfagas de viento de hasta 48 km/h, miles de personas se apretujaron en las aceras para disfrutar del espectáculo que combina música, baile y desfiles de globos impresionantes.

Un Espectáculo de Colores y Sonrisas

Este año, los asistentes disfrutaron de los icónicos globos de personajes que han marcado la infancia de generaciones, así como de innovadoras carrozas temáticas. Desde Lego hasta emotivas figuras de dibujo animado, la variedad fue un regalo visual que deslumbró a grandes y chicos.

Desafíos Climáticos y la Seguridad del Evento

Las autoridades de la ciudad estaban atentas a las condiciones climáticas. La normativa local limita la utilización de globos de gran tamaño en situaciones de viento fuerte, una medida que ha sido crucial para garantizar la seguridad del evento. Hasta ahora, esta regla solo había provocado la suspensión total de los globos en 1971.

La Toma de Decisiones en Tiempo Real

Los uniformados habían indicado que se evaluarían las condiciones durante la mañana para realizar ajustes en caso de ser necesario. A pesar de estas preocupaciones, los espectadores mantenían su optimismo, asegurando que la festividad era una buena ocasión para disfrutar de la tradición.

Un Encuentro Familiar Inolvidable

La Parada de Macy’s no solo es una celebración de la diversidad cultural estadounidense, sino también una reunión familiar que reúne a personas de todas las edades. Los visitantes disfrutan de la magia del desfile, mientras saborean platos típicos de la festividad y comparten risas y buenos momentos en compañía de sus seres queridos.