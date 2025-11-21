Video: Chadwick Boseman Honored with Star on Hollywood Walk of Fame

El legado del querido actor Chadwick Boseman sigue iluminando Hollywood, ahora con su estrella póstuma en el icónico Paseo de la Fama, justo cinco años después de su desaparición.

Una Ceremonia Emotiva

El evento contó con la presencia de su esposa, Simone Ledward-Boseman, quien estuvo acompañada por destacadas figuras como Viola Davis y el director Ryan Coogler, mientras se desvelaba la estrella número 2,828 en honor a Boseman.

Impacto y Legado de un Ícono

Chadwick Boseman dejó una huella imborrable en el mundo del cine, siendo recordado por sus papeles memorables como Jackie Robinson, James Brown y el poderoso T’Challa de Marvel.

Palabras de Reconocimiento

Viola Davis, quien compartió pantalla con Boseman, expresó su admiración al describirlo como un “mighty elixir”, resaltando cómo su esencia y dedicación siguen sirviendo de inspiración a todos aquellos que tuvieron la fortuna de colaborar con él.