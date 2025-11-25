Video: El Festival Tori-no-ichi Revive Tradición en el Santuario Ootori de Tokio

El emblemático festival Tori-no-ichi ya está en marcha en el Santuario Ootori de Asakusa, Tokio, atrayendo a comerciantes y turistas que buscan asegurar un año próspero.

Una Tradición que Perdura a Través de los Años

Desde el pasado lunes, el Tori-no-ichi, celebrado en noviembre en los días zodiacales de «gallo», ofrece a los asistentes una experiencia única. Este evento, que tiene siglos de historia, presenta una serie de coloridos puestos donde se venden los famosos rastrillos de bambú, conocidos como kumade.

Rastrillos de Suerte: Símbolos de Prosperidad

Los kumade están decorados con símbolos de buena fortuna, incluyendo monedas doradas, besugo rojo y figuras que representan al animal del zodiaco del año siguiente, que en este caso será el caballo. Se cree que estos rastrillos ayudan a sus dueños a «reclutar» abundancia y éxito en sus vidas.

Un Ritual que Conecta Generaciones

Los vendedores ofrecen una despedida especial a los compradores, utilizando aplausos y cantos ceremoniales que se remontan a la era Edo, creando un ambiente de alegría y esperanza. Este ritual no solo es una muestra de tradición, sino también un profundo deseo de prosperidad para quienes adquieren estos artículos.

Un Espacio para la Reflexión y el Deseo

Entre los asistentes, un visitante compartió su anhelo de que su kumade traiga buena fortuna a su familia y a sus trabajadores, especialmente en tiempos de inflación creciente. La festividad suele extenderse hasta bien entrada la noche en Asakusa, convirtiéndose en un verdadero escaparate de cultura local y esperanza compartida.