Video: Erupción de lava en el volcán Kilauea, Hawái

El volcán Kilauea, en Hawaii, volvió a hacer erupción el 25 de noviembre, desatando una espectacular columna de lava desde su cráter según reporta el Servicio Geológico de EE. UU.

Detalles de la Erupción

La erupción comenzó a las 14:30 hora local, con fuentes de lava que alcanzaron unos impresionantes 120 metros de altura, iluminando el paisaje circundante. Esta actividad volcánica ha llamado la atención de expertos y turistas, generando tanto preocupación como asombro.

Alertas y Precauciones

Ante este evento natural, se ha mantenido una alerta naranja para la aviación debido al incremento en la actividad volcánica. Las autoridades recomiendan a los residentes y visitantes mantenerse informados sobre las condiciones y restricciones en la zona.

Contexto de la Erupción

Este episodio marca la 37ª fase de erupción del Kilauea desde diciembre de 2024. Antes de este evento mayor, se habían registrado pequeñas emisiones de espumas desde el 21 de noviembre, lo que indica un aumento progresivo en la actividad volcánica.