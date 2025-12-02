Video: Estallan disturbios en Sofía durante protestas contra el presupuesto 2026

Una masiva manifestación en Sofía, Bulgaria, que comenzó con un ambiente de calma, rápidamente se tornó violenta al desatarse la indignación ciudadana contra el proyecto de presupuesto 2026 del gobierno.

Un Clamor por la Dimisión del Gobierno

La marcha, que reunió a decenas de miles de personas, fue liderada por un grupo de jóvenes que coreaban consignas como «Renuncia». La demanda principal: la revisión del presupuesto propuesto, que muchos consideran insatisfactorio.

El Giro Violento de la Protesta

A medida que la multitud se agrupaba frente a la sede del partido gobernante, la situación se salió de control. Grupos más pequeños comenzaron a arrojar sillas contra los edificios y a enfrentarse con la policía, lo que generó un clima de tensión y caos.

Imágenes de la Destrucción

Los medios locales difundieron imágenes impactantes que mostraban enfrentamientos violentos, contenedores de basura en llamas y vehículos policiales vandalizados. La frustración de los manifestantes se hizo evidentes, reflejando un descontento profundo con la gestión gubernamental.

Respuesta del Gobierno Ante la Protesta

Este episodio de violencia no fue un caso aislado; días antes, el gobierno había decidido retirar el proyecto de presupuesto tras protestas similares. Las autoridades prometieron reanudar el diálogo con sindicatos y empleadores para abordar las preocupaciones acerca de la situación económica del país.