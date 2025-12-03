Video: Granjero griego intensifica bloqueos en todo el país

Los agricultores griegos intensifican sus protestas con bloqueos en las principales carreteras, exigiendo el pago de subsidios pendientes y una baja en los costos de producción.

En Grecia, los agricultores están subiendo la intensidad de sus protestas mediante el establecimiento de bloqueos en las carreteras. Los reclamos se concentran en el impago de subsidios, así como en el aumento de los costos de producción, que están poniendo en jaque su actividad.

Transito Interrumpido en Rutas Clave

Las principales vías del país, como la E65 y la autopista Atenas-Tesalónica, han sido severamente afectadas. Tractores han tomado posiciones en puntos estratégicos, causando congestión y molestias a los conductores.

Acciones en la Ciudad de Larissa

En un acto simbólico de protesta, ganaderos de Larissa ingresaron a la ciudad y arrojaron leche y trigo, manifestando su descontento con la política gubernamental. Este gesto busca poner de relieve la precariedad que enfrentan debido a la falta de apoyo.

Demandas Claras y Nuevas Acciones Planificadas

Los manifestantes exigen el pago inmediato de subsidios por parte de las agencias ELGA y OPEKEPE, además de una compensación completa por las pérdidas de cosechas y ganado. Las movilizaciones seguirán en aumento, con bloqueos adicionales previstos en puertos y estaciones fronterizas durante esta semana.