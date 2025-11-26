Durante su reciente visita a Bishkek, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no dudó en adentrarse en la cultura kirguisa al probar el komuz, un laúd tradicional de tres cuerdas. Este curioso momento se dio en el marco de la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y fue presenciado por líderes como Alexander Lukashenko, junto a otros funcionarios.

Un Encuentro Cultural en el Corazón de la Música Kirguisa

La visita de Putin incluyó una breve parada cultural que permitió a los dignatarios extranjeros conocer más sobre las tradiciones locales. Durante la presentación, el personal de la cumbre explicó la importancia del komuz en la música de Kirguistán, un instrumento muy valorado en la identidad cultural del país.

Putin, alentado por los anfitriones, intentó tocar algunas notas del komuz, creando un momento distendido entre las formalidades de las reuniones políticas.

Agrupaciones y Acuerdos en el Marco de la Cumbre

Además de su inmersión cultural, la visita de Putin se centró en la firma de importantes acuerdos en áreas clave como comercio, educación, migración y seguridad. Estos pactos buscan fortalecer la colaboración entre los países miembros de la OTSC y abordar cuestiones regionales de relevancia.

Los líderes compartieron la intención de profundizar la cooperación y enfrentar juntos los desafíos que se presentan en la actualidad, marcando un paso significativo en las relaciones internacionales dentro de la región.