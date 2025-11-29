Video: Regresa la Cruz del Zugspitze para la Temporada de Esquí en Alemania

La cima más alta de Alemania, el Zugspitze, ha recuperado su emblemática cruz dorada justo a tiempo para el inicio de la temporada de esquí, tras una meticulosa restauración que ha devuelto su esplendor.

Un Proceso de Restauración Minucioso

El famoso monumento, administrado por la Bayerische Zugspitzbahn y el distrito de Garmisch-Partenkirchen, se encontraba en un estado crítico debido a la acumulación de adhesivos. Para devolverle su majestuosidad, un herrero de Baviera se encargó de despojar, preparar y lacar la estructura, aplicando finalmente una delicada capa de pan de oro.

Regulación para Preservar el Patrimonio

Con el fin de proteger esta joya de la naturaleza, se implementará una estricta prohibición sobre el uso de stickers en la zona, acorde con las normativas de conservación local. Además, se instalarán carteles y una película protectora para evitar futuros daños.

Una Alternativa para los Visitantes

Ante la gran afluencia de turistas, se ha destinado una pequeña réplica cerca de la estación de montaña, donde los visitantes podrán dejar sus adhesivos sin afectar el original. Así, se mantiene la tradición de manera responsable, permitiendo que los recuerdos perduren sin comprometer el legado histórico del Zugspitze.