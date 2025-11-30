Video: Ucrania muestra el impactante instante en que drones navales atacan tanqueros rusos en el Mar Negro

Ucrania lleva la guerra al mar al emboscar a dos petroleros rusos, utilizando drones navales propios en una estrategia audaz. Los detalles del ataque están dando la vuelta al mundo.

Ucrania ha realizado un audaz ataque en el Mar Negro, utilizando drones navales de producción nacional para golpear dos petroleros rusos, según informó un representante de los servicios de seguridad del país. Este incidente se produce en un contexto de tensiones crecientes en la región.

Detonaciones Espectaculares en el Radar Internacional

Un video compartido por el funcionario muestra cómo los drones, que se desplazan a gran velocidad, se dirigen hacia los petroleros, seguidos de explosiones que provocaron incendios en las embarcaciones. La escena, captada en imágenes, evidencia la efectividad de esta nueva táctica militar.

Objetivos Estratégicos: Kairos y Virat

Los petroleros atacados, identificados como Kairos y Virat, forman parte de la llamada “flota fantasma” de Rusia, que opera para evadir sanciones internacionales. Su localización, cerca de la costa turca, los convirtió en objetivos clave en esta misión de Ucrania.

Sobre los Drones Navales

Los drones utilizados en este ataque son embarcaciones rápidas no tripuladas, cargadas de explosivos. Se diseñan para navegar hacia sus objetivos y detonar, representando una amenaza significativa para las flotas tradicionales.

Impacto en el Conflicto

Este ataque marca un punto de inflexión en la forma en que Ucrania está llevando a cabo sus operaciones en el Mar Negro, mostrando una adaptabilidad y un enfoque innovador en un conflicto que ya se extiende por meses.