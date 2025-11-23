Villa Carlos Paz acoge la primera edición de SAC 2025

Villa Carlos Paz Se Prepara para la Semana del Arte Contemporáneo 2025

Del 2 al 8 de diciembre, Villa Carlos Paz se convertirá en el centro de atención cultural con la celebración de la Semana del Arte Contemporáneo (SAC 2025). Este destacado evento, parte del Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba (MAC 2025), tiene como objetivo expandir el panorama artístico y ofrecer un espacio inclusivo para creadores de diversas regiones.

Nuevas Narrativas para un Arte Vivo

Bajo la propuesta de “Nuevas Mitologías”, los curadores Natali Bonaudi y Cruz Marguett invitan a la comunidad artística a construir un relato moderno que conecte el territorio, los artistas y la población local. En conversación con Perfil Córdoba, Bonaudi explicó que el evento surgió con el deseo de mostrar los talentos locales en simultáneo con el MAC. A medida que la idea fue tomando forma, se unieron diversas entidades, permitiendo el desarrollo de esta emocionante semana.

El Puente Uruguay como Epicentro Cultural

El emblemático Puente Uruguay será el escenario principal de la SAC 2025. La exhibición central de BON Itinerante-Galería, un nuevo concepto estético promovido por Bonaudi, se llevará a cabo allí. Este espacio resaltará el arte emergente y contará con colaboración de artistas locales seleccionados por Marguett, entre los que se encuentran Natalia Andrada, Mariano Betancourt, Indiana Suárez, Enrique Llorens y Romina Rudy.

Una Semana de Arte para Todos

La inauguración está programada para el 2 de diciembre, y la SAC 2025 ofrecerá entrada libre y gratuita de 9 a 21 horas. Durante esta semana, habrá actividades diversas diseñadas para dinamizar el espacio público y fomentar la conversación entre el arte, la educación y la comunidad. Además, el entorno del Puente Uruguay se verá enriquecido con intervenciones artísticas y performances al aire libre, así como proyecciones y presentaciones musicales.

El programa incluirá una serie de charlas y foros que tocarán temas de arte, diseño y educación artística, así como encuentros con artistas locales y representantes de instituciones educativas.

Instalaciones Innovadoras

La SAC contará con la participación especial de la Escuela René Favaloro de Carlos Paz, cuyos alumnos de artes visuales presentarán una instalación previamente seleccionada. La clausura del evento se llevará a cabo el 7 de diciembre y contará con la presencia de coleccionistas y agentes culturales, culminando con una performance colectiva titulada “El mito somos nosotros”.

Un Puente entre la Capital y la Periferia

La Semana del Arte Contemporáneo busca nutrir el ecosistema cultural de la provincia y fomentar un diálogo entre la capital y sus periferias. Los organizadores enfatizan la importancia de potenciar el arte no solo en la ciudad central, sino también en otras localidades. Así, la SAC 2025 formará parte del recorrido de la periferia del Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba, respaldada por importantes instituciones como la Agencia Córdoba Cultura, la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Cámara de Turismo.

¡No te lo Pierdas!

La Semana del Arte Contemporáneo en Villa Carlos Paz promete ser un evento inolvidable que redefine el acceso al arte y la cultura en la región. ¡Esperamos verte allí!