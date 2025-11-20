Villa Carlos Paz presenta su cartelera teatral para el verano 2025/2026

Durante un impactante evento en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires, Villa Carlos Paz reveló una atractiva programación teatral para la próxima temporada de verano. Este lanzamiento promete deslumbrar tanto a los amantes del arte como a los turistas que visitan esta emblemática ciudad cordobesa.

Un Impulso Artístico y Turístico

La presentación estuvo a cargo de la Agencia Córdoba Turismo, la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz y la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, enfatizó el compromiso de la provincia con el desarrollo del teatro como un atractivo nacional, no solo artístico, sino también turístico. “Córdoba decidió no aflojar. Agradecemos a cada productor y a los artistas, que son piezas clave del verano cordobés”, afirmó Capitani.

Espectáculos Destacados de la Temporada

La oferta escénica incluye obras como “El cuarto de Verónica”, con Silvia Kutika y Fabio Aste, y “Filómena Marturano”, dirigida por Adrián Vocos. También estará el aclamado show de stand up “Ridículas”.

Nuevas Producciones en Escena

Los estrenos más esperados incluyen “Corto-circuito” con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio. Además, se presentará la comedia “Ni media palabra” protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el “Bicho” Gómez, y “Es complicado” con Claribel Medina y Pablo Alarcón.

Un Verano de Diversión para Todos

El verano también traerá propuestas como el espectáculo folklórico “Trum Malambo”, la comedia “Caos de risa” del “Flaco” Pailos y Carla Dogliani, y “FloriGononal – Humor con efecto inmediato” con Gladys Florimonte y Sergio Gonal.

Compromiso y Crecimiento Teatral

Pablo Sittoni, presidente de la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz, destacó cómo la colaboración entre el sector público y privado está impulsando una industria teatral de calidad en la región. Esta nueva programación reafirma la posición de Villa Carlos Paz como un destino vibrante durante las vacaciones de verano.

Un Destino Turístico Atractivo

Durante el evento, los elencos manifestaron que Villa Carlos Paz y Córdoba se consolidan cada año como un destino atractivo en el período estival. Con una mezcla única de atracciones turísticas, un entorno natural impresionante y una creciente agenda cultural, la ciudad promete sorprender a todos sus visitantes.