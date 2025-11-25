Villaverde, cerca de ser senadora a pesar del rechazo opositor y sus vínculos con Fred Machado

A solo 72 horas de la crucial sesión del Senado donde se espera la jura de nuevos miembros, la llegada de la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, sigue generando intensas discusiones. A pesar de los cuestionamientos por sus vínculos pasados, los libertarios muestran optimismo.

La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dictaminó en contra de su pliego, pero esta decisión no es definitiva y deberá ser ratificada por el pleno en la sesión del viernes.

El Proceso de Jura en el Senado

Es importante destacar que, aunque Villaverde no podrá participar en la votación de su propio ingreso, su presencia será clave para el quórum necesario en la sesión. Este reglamento permite a los senadores electos ayudar a definir la situación de otros legisladores.

Expectativa entre los Libertarios

Los miembros de La Libertad Avanza, la bancada libertaria, mantienen una postura optimista sobre la aceptación de Villaverde. «Estamos seguros de que Villaverde va a pasar», afirmó un referente del bloque, sugiriendo que se han establecido conversaciones con el PRO para asegurar su entrada.

Defensa Jurídica de Villaverde

Durante las discusiones, el senador del PRO, Luis Juez, defendió el ingreso de Villaverde, destacando que «técnica y jurídicamente no hay ningún impedimento» para su asunción, ya que no tiene antecedentes penales según los registros oficiales. Aseguró que se están juzgando situaciones que han sido aclaradas por la Justicia.

El Pasado de Villaverde

A pesar de su actual estatus limpio en cuanto a antecedentes, cabe recordar que Villaverde fue detenida en 2002 en Florida, EE.UU., por tráfico de drogas. Según las declaraciones de su bloque, la causa fue desestimada y no hay cargos en su contra actualmente. Sin embargo, admitieron que su llegada podría acarrear un costo político significativo.

Reacciones de la Oposición

Voces de la oposición, incluyendo al líder del bloque peronista, José Mayans, expresaron su descontento, argumentando que Villaverde tiene conexiones directas con el narcotráfico y que su ingreso al Senado implicaría una normalización del crimen organizado en la política.

Un Futuro Complicado

La postura en el bloque libertario se centra en que es difícil expulsar a un senador sin una condena firme y que la Constitución requeriría una mayoría considerable para tal acción. Mientras tanto, la oposición se prepara para lo que puede ser una batalla significativa en el recinto.

Perspectivas de Cambio en el Senado

El panorama también está cambiando para otros bloques. El oficialismo, formado principalmente por Unidad por la Patria, verá un aumento en su representación a partir del viernes. Sin embargo, las circunstancias son complejas ya que algunos senadores salientes ya no podrán participar en la votación.

Comisiones en la Agenda Legislativa

En un contexto más amplio, el nuevo bloque oficialista, liderado por Patricia Bullrich, se enfocará en conformar comisiones para tratar proyectos clave como el presupuesto de 2026 y reformas laborales. Se prevé que algunas comisiones se establezcan en diciembre, mientras que otras se dejarán para marzo.