Vivir con Diabetes: Un Coste Oculto en Córdoba

Costos Altos para Diabéticos: La Nueva Canasta Alimentaria de Córdoba

Un reciente informe revela que en Córdoba, una persona con diabetes necesita más de $245.000 al mes para mantener una alimentación adecuada. Este monto representa un sobrecosto significativo frente a la canasta básica tradicional, poniendo de relieve la carga económica que enfrentan estos pacientes.

El Impacto Económico en Córdoba

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, el costo de una dieta saludable para una persona adulta con diabetes asciende a $245.526 en octubre de 2025. Esto representa un 44,5% de incremento con respecto a la canasta alimentaria común, lo que implica un sobrecosto de $75.651 al mes.

Costo Aumentado para Familias

Una familia tipo de cuatro miembros, con un adulto que padece diabetes, enfrenta un gasto mensual de $600.564. Esta cifra es considerablemente superior a los $524.913 necesarios para una canasta tradicional sin restricciones dietéticas.

¿Qué Incluye la Canasta para Diabéticos?

La Canasta Básica Alimentaria para Personas con Diabetes (CBA Diabetes) es una iniciativa pionera en el país, diseñada para ofrecer un reflejo más preciso de los gastos que enfrentan estas personas en su alimentación. Este estudio, realizado por la Defensoría, toma en cuenta productos que son esenciales para el control de la glucosa, como harinas integrales y productos sin azúcar.

Productos Clave que Elevan el Costo

El análisis indica que el rubro de Harinas y Legumbres representa el 34,8% del costo total de la canasta especializada. Entre los hallazgos más destacados se incluyen:

Los productos integrales y bajos en azúcar suelen costar entre 145% y 200% más que las opciones comunes. Por ejemplo:

El pan integral más accesible duplica el precio del pan tradicional.

Las galletas sin azúcar pueden ser hasta 195% más caras.

Aumentos en Otros Alimentos Esenciales

Otros alimentos importantes también han visto incrementos en sus precios:

Frutas y verduras: 4,57% de aumento promedio, con subas de hasta 32,64% en la mandarina.

de aumento promedio, con subas de hasta en la mandarina. Carnes: un aumento del 3,83% , mientras que el pollo presenta una caída de 8,64% .

, mientras que el pollo presenta una caída de . Huevos y lácteos: leve descenso de 0,55% .

. Almacén: caída del 2,83%, aunque con variaciones en productos específicos.

Percepción de los Diabéticos en Córdoba

Un estudio complementario muestra que la gran mayoría de los cordobeses con diabetes (91%) considera que los alimentos saludables son más costosos. Adicionalmente:

60% compra productos bajos en azúcar de forma constante.

43% sigue una dieta especial que incluye alimentos integrales.

49% estima que su dieta cuesta un 50% más en comparación con personas sin esta condición.

Además, un tercio de estos pacientes gasta más de $50.000 al mes en medicación, acentuando la presión financiera sobre sus familias.

Los resultados del informe subrayan la significativa brecha de costos entre una dieta general y la recomendada para diabéticos, lo que pone de manifiesto un importante desafío para la salud y bienestar de quienes deben seguir estas pautas alimenticias.