Vivo con Jaime Duran Barba: La muerte de las encuestas en la era de la volatilidad

Javier Milei y el Nuevo Panorama Político Argentino: Una Oportunidad Imperdible
La inesperada proyección de Javier Milei en la política argentina ha sorprendido incluso a los analistas más experimentados. Jaime Durán Barba reflexionará sobre esta transformación en un exclusivo streaming dirigido a suscriptores de Perfil.
El fenómeno Milei ha revolucionado el escenario político nacional, generando un sinfín de debates y análisis. Jaime Durán Barba se une a esta conversación en un evento virtual que promete ser esclarecedor para entender los cambios sociales y políticos que estamos viviendo en Argentina.
Cuándo será el evento
El miércoles 3 de diciembre a las 13:00 hs.
Cómo participar
Inscribirte esta semana te brinda una oportunidad única: accede a nuestros planes Premium con un significativo descuento y participa en el exclusivo curso “Cómo se diseña una estrategia política exitosa”, dictado por Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, que comenzará el 4 de febrero. Este curso consiste en 12 clases y tiene un valor actual de ARS 252.450.
¿Por qué esto incomoda a algunos?
La práctica del periodismo crítico y profesional es esencial para la democracia, y esto no es bien recibido por quienes pretenden monopolizar la verdad.
No te pierdas esta semana especial en Perfil: únete a nosotros, asegura tu acceso al streaming y corre la oportunidad de ingresar al curso con una cantidad limitada de cupos.
Prepárate para comprender la nueva Argentina y sus desafíos.