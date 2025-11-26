Von der Leyen advierte sobre la fragmentación de Ucrania en clave de negociaciones clave lideradas por EE. UU.

Ursula von der Leyen Advierte: No se Pueden Alterar Fronteras en Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó un contundente mensaje sobre la integridad de Europa en medio de la guerra en Ucrania, al tiempo que se discuten posibles soluciones para el conflicto.

Durante una sesión con legisladores europeos en Estrasburgo, von der Leyen manifestó que «Rusia no muestra signos de querer acabar con el conflicto», insistiendo en que Europa debe resistir la tentación de permitir cambios en fronteras soberanas a través de la fuerza. Afirmó: «No podemos legitimar la fragmentación de un país europeo, ya que esto abriría la puerta a futuros conflictos».

Condiciones para la Paz en Ucrania

La presidenta también abordó el esfuerzo de Donald Trump por mediar en el conflicto, describiéndolo como «un buen punto de partida», aunque expresó su preocupación por las exigencias que figuraban en el plan inicial de 28 puntos entre EE. UU. y Rusia. «Es fundamental que no haya límites en las fuerzas armadas de Ucrania; cualquier restricción podría dejar al país expuesto a nuevos ataques», agregó von der Leyen.

Reuniones Urgentes en la Unión Europea

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE se reunieron de manera urgente para discutir la situación actual en Ucrania, reflejando la creciente preocupación sobre un conflicto que sigue tomando giros inesperados. Von der Leyen destacó que, a pesar de la turbulencia actual, existe «una oportunidad para avanzar y hacer progresos significativos». Sin embargo, subrayó que «hasta ahora no hemos visto señales de que Rusia esté dispuesta a terminar este conflicto».

Desplazamiento Forzado de Niños Ucranianos

Un punto crítico en la agenda de von der Leyen es el retorno de niños ucranianos deportados a Rusia. «No olvidaremos a los miles de niños cuya suerte es incierta, atrapados en Rusia», enfatizó. Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, el gobierno ucraniano ha identificado casi 20,000 casos de deportaciones ilegales.

Futuro Financiero para Ucrania

En cuanto a los activos rusos congelados, von der Leyen anunció que la Comisión Europea presentará una propuesta legal para utilizarlos para financiar a Ucrania entre 2026 y 2027. La falta de consenso en el pasado sobre este tema ha generado dudas sobre cómo se estructurará la ayuda económica futura a Ucrania, que se prevé se enfrentará a problemas de financiamiento a partir de la próxima primavera.

Con su firme postura, von der Leyen destaca la responsabilidad compartida en la reconstrucción y el apoyo a Ucrania, instando a los líderes europeos a encontrar soluciones concretas para garantizar un futuro seguro para el país invadido.