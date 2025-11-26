Vuelos Diarios a Dubái y Aruba hasta Abril, ¡con Asistencia al Viajero Incluida!

La aerolínea árabe amplía su oferta de vuelos diarios desde Buenos Aires a Dubái, proporcionándole a los viajeros argentinos una conexión más directa hacia múltiples destinos internacionales.

La aerolínea árabe ha establecido vuelos diarios desde Buenos Aires a Dubái, haciendo escala en Río de Janeiro. Estas siete frecuencias semanales están diseñadas para satisfacer la creciente demanda de viajes tanto de ocio como de negocios hacia el Lejano Oriente y el Medio Oriente. Esta ampliación ofrece a los pasajeros mayor flexibilidad y mejores conexiones al planificar sus desplazamientos. Además, los ciudadanos argentinos pueden viajar a Dubái sin necesidad de visa, facilitando una experiencia fluida y accesible.

Crecimiento Exponencial de la Demanda

Durante el último año, la demanda de pasajeros desde Argentina ha aumentado considerablemente, apoyada por un crecimiento de dos dígitos en las reservas hacia el Lejano Oriente. Este auge está especialmente vinculado a los viajes de ocio a países como Japón. Con China como uno de los principales socios comerciales de Argentina y nuevas rutas desde Dubái a Hangzhou y Shenzhen, se prevé que las reservas desde Buenos Aires sigan en alza. Además, se ha implementado un programa de visa a la llegada para ciudadanos argentinos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, que facilita aún más el flujo de turistas hacia China.

Rutas Nuevas con Enfoque en Cultura y Lujo

Recientemente, la aerolínea ha ampliado sus rutas hacia destinos como Vietnam (Da Nang) y Camboya (Siem Reap), brindando experiencias que combinan cultura y lujo. Estos destinos se destacan por su autenticidad y sofisticación, atrayendo a los viajeros en busca de nuevas aventuras. La tendencia al alza también se refleja en el mercado del Medio Oriente, donde Dubái se posiciona como un destino inigualable que fusiona lujo, aventura y cultura. La conectividad diaria a estos destinos promete impulsar aún más el turismo receptivo.

Aerolíneas Argentinas También se Expande

Aerolíneas Argentinas ha decidido extender sus vuelos a Aruba desde Buenos Aires y Córdoba hasta abril, confirmando así la buena demanda en esta ruta. Operará tres frecuencias semanales los lunes, sábados y domingos, junto a un servicio semanal desde Córdoba los jueves. Además, durante enero y febrero, habrá vuelos desde y hacia Mendoza, reforzando la conectividad.

Una Colaboración que Mejora la Experiencia del Viajero

La alianza reciente entre Coca-Cola y Aerolíneas Argentinas vuelve a poner en el menú las gaseosas y jugos en vuelos nacionales e internacionales, celebrando los lazos que han unido a ambas marcas en momentos significativos del país, como las copas del mundo.

Un Nuevo Programa para Viajes de Negocios

American Airlines ha expuesto su programa AAdvantage Business, que se expande a seis países de América Latina, ofreciendo a las pequeñas y medianas empresas una forma eficiente de gestionar sus viajes al mismo tiempo que acumulan recompensas. Este programa ha demostrado ser una revolución en la manera en que se organizan y optimizan los viajes de negocios.

Alianzas Estratégicas para la Asistencia al Viajero

Iberia ha firmado un acuerdo con Assist Card para ofrecer asistencia integral a sus pasajeros en América Latina. Este convenio proporciona una experiencia de viaje más segura y dinámica, permitiendo a los viajeros acceder a coberturas desde U$S 60.000 hasta U$S 3.000.000.

Nueva Ruta Neuquén – Santiago

LATAM Airlines regresará a la ruta Neuquén – Santiago con aviones A320 a partir del 29 de marzo de 2026, fortaleciendo la conexión regional y la capacidad de transportar a más de 25,000 pasajeros anuales.