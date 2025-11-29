En un contexto donde la política y la espiritualidad se entrelazan, el presidente Javier Milei demuestra su fuerte enlace con la comunidad judía, evidenciado por su vínculo con el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, quien ha dejado huella en su camino político.

La relación de Javier Milei con el judaísmo va más allá de la diplomacia; para él, su conexión con Israel lleva un profundo significado espiritual. Esta identidad toma forma a través de Axel Wahnish, quien no solo es el actual embajador en Israel, sino también un antiguo rabino personal del presidente. Wahnish, con su influencia en Milei, ha acercado al mandatario a aspectos relevantes del mundo judío, y su emotiva intervención en un acto en la Catedral Metropolitana es un ejemplo palpable de esta relación.

El Surgimiento de una Relación Especial

En 2012, Wahnish asumió como rabino jefe de ACILBA, la asociación oficial de la comunidad judía marroquí en Argentina. Fue en este entorno donde conoció a Milei, abriendo un vínculo que une lo espiritual con lo religioso. Esta conexión ha llevado al presidente a manifestar en varias ocasiones su interés en convertirse al judaísmo.

Un Mensaje de Esperanza y Representación

En un acto reciente, Wahnish realizó una polémica comparación entre Milei y figuras icónicas del deporte argentino como Maradona y Messi al afirmar: «Hace 20 años caía en Israel: Argentina-Maradona; hace 10 años: Argentina-Messi; ahora: Argentina-Milei. Es la triple M.» A través de estas palabras, pone de manifiesto la importancia simbólica de Milei como líder que lucha por la libertad y la democracia en Argentina.

Denuncias del Antisemitismo

Milei ha hecho hincapié en su compromiso de abordar el creciente antisemitismo en el país. En sus propias palabras, “Mientras la gran mayoría hacía oídos sordos al crecimiento del antisemitismo en sus tierras, nosotros los denunciamos con más ímpetu.” Esta declaración resalta su posición firme y activa contra el odio y la discriminación.