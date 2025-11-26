Whirlpool cierra su planta de Pilar tras tres años: 220 empleos en riesgo

Whirlpool Argentina sorprende al anunciar el cierre de su planta en Pilar, un golpe para la industria local debido a la creciente competencia de importaciones y la falta de viabilidad para exportar.

La empresa Whirlpool Argentina ha decidido cerrar las puertas de su planta ubicada en Pilar, lo que ha derivado en la desvinculación de 220 trabajadores. Este cierre repentino se atribuye a problemas de competitividad en el mercado de exportación y a la fuerte competencia de productos importados. La planta, que comenzó a operar en 2022 con la intención de fabricar lavarropas, deja un vacío en la producción local.

El Futuro de Whirlpool en Argentina

A pesar de esta medida, la compañía ha afirmado que continuará operando en el país, donde ha estado presente durante 35 años. Fuentes de la empresa informaron que se mantendrá un equipo de entre 100 y 120 empleados para llevar a cabo funciones comerciales, alejándose del modelo de fabricación que hasta ahora predominaba.

Razones Detrás de la Decisión

La empresa explicó que la decisión se basa en la necesidad de reestructurar su modelo de negocio para hacerlo más ágil y eficiente. Este cambio se produce en medio de una fuerte desaceleración del consumo, un panorama complicado que ha llevado a la firma a replantear su estrategia en el país. “La intención es iniciar un proceso de transición hacia una operación más comercial”, señalaron representantes de la empresa.

Reacciones en el Sector

El cierre de la planta en Pilar genera incertidumbre en un contexto ya vulnerable para la industria. La competencia de productos importados ha sido un desafío recurrente para muchas empresas locales, lo que subraya la necesidad de una revisión más profunda de las políticas industriales en Argentina.

Con este movimiento, Whirlpool busca adaptarse a un entorno desafiante, buscando nuevas formas de mantenerse relevante en el mercado argentino.

En desarrollo…