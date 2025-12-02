Woohoo: El restaurante del futuro que sirve tartar ‘latente’ gracias a la IA

En el corazón de Dubái, un restaurante revolucionario está desafiando las normas culinarias gracias a una innovación sorprendente: un chef creado por inteligencia artificial. Este nuevo enfoque ya está dando de qué hablar en el mundo gastronómico.

Desde su aparición, la inteligencia artificial ha demostrado ser capaz de realizar tareas que hace poco parecerían de ciencia ficción. En esta ocasión, un chef de IA ha dado un paso audaz al presentar un plato peculiarmente llamado “tartar de dinosaurio”.

Innovación Gastronómica: El Primer Chef de IA del Mundo

En Dubái, un local llamado Woohoo destaca por ser pionero al contar con un chef basado en inteligencia artificial conocido como Chef Aiman. Este innovador restaurante ha creado un concepto que combina la tecnología con la gastronomía de formas nunca vistas.

Uno de sus platillos más llamativos es el “tartar de dinosaurio”, una preparación única inspirada en reptiles extintos. Aunque los ingredientes exactos se mantienen en secreto, se rumorea que el plato hace uso de una técnica de mapeo de ADN. El tartar se presenta de manera visualmente impactante, asemejando un corazón latiendo mediante un ingenioso mecanismo pulsante que intensifica la experiencia sensorial.

Ambiente Futurista y Multisensorial

El espacio no solo ofrece un menú innovador, sino que también brinda una atmósfera de ciencia ficción. Con hologramas, efectos de humo, luces neón y un sistema de sonido envolvente, las cenas en Woohoo se convierten en eventos multisensoriales. Según el cofundador del restaurante, Ahmet Oytun Cakir, es posible que en el futuro la inteligencia artificial supere a los chefs humanos creando platos aun más extraordinarios.

Una Experiencia Gastronómica Única para Todos

Woohoo está diseñado para atraer a un público diverso: desde turistas curiosos hasta entusiastas de la tecnología y foodies. Muchos comensales han expresado su asombro ante la combinación de sabores y el espectáculo visual, mientras otros buscan simplemente vivir una experiencia gastronómica distinta.

Con una oferta que abarca sabores de diversas culturas, incluyendo la cocina japonesa y mexicana, Woohoo se ha posicionado como uno de los destinos más modernos y populares en Dubái, atrayendo a visitantes de todo el mundo.