Xi Jinping y Donald Trump: Conversación clave sobre el conflicto en Taiwán

En una charla matutina este lunes, el presidente de China, Xi Jinping, destacó su firme posición en relación a Taiwán durante una conversación telefónica con Donald Trump. La reunión también abordó temas cruciales como comercio y la situación en Ucrania.

La Relevancia del Retorno de Taiwán

Según informó la Agencia Noticias Argentinas citando a la agencia china Xinhua, Xi Jinping subrayó que el retorno de Taiwán a China continental es un aspecto relevante del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Preocupaciones de Japón ante el Conflicto

La conversación entre ambos líderes ocurre en un contexto tenso, donde la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, advirtió que Japón podría verse involucrado en el conflicto si China decidiera tomar medidas contra Taiwán. Takaichi argumentó que la isla debería estar bajo el control chino, sugiriendo incluso el uso de la fuerza.

Cooperación y Desacuerdos: Un llamado a la Concordia

Durante la llamada, Xi y Trump coincidieron en la necesidad de crear acuerdos que permitan «salvaguardar el resultado victorioso de la Segunda Guerra Mundial». «Los dos países deben ampliar la lista de cooperación y reducir la lista de desacuerdos para lograr avances positivos”, expresó el líder chino, invitando a mantener el impulso de las relaciones tras una reciente reunión en Corea del Sur.

Relaciones en Evolución

Sobre la cita en Corea del Sur, Xi indicó que ese encuentro fue crucial para calibrar el curso e inyectar impulso al «barco gigante» de las relaciones entre China y Estados Unidos. Destacó que los lazos se han mostrado estables y mejorando, siendo bien recibidos por las comunidades de ambos países y a nivel internacional.

Desafíos Globales en la Agenda

Las tensiones entre China y Estados Unidos abarcan diversas áreas de disputa, desde tierras raras hasta tarifas portuarias y soja, lo que marca la complejidad de su relación diplomática.