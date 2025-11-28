XRP Supera a Bitcoin en una Exchange: ¿Qué Ocurrió?

La Revolución de XRP: ¿Está Bitcoin en Peligro Tras su Desplazamiento en el Mercado?

XRP marca un antes y un después en el mundo cripto al convertirse en la criptomoneda más negociada en una exchange surcoreana, desafiando el dominio de Bitcoin. ¿Qué factores están impulsando este cambio trascendental?

XRP ha alcanzado un nuevo récord al convertirse en la criptomoneda más negociada en Upbit, la principal exchange de Corea del Sur, superando a Bitcoin (BTC) en un hito notable para el cripto-ecosistema.

Causas Detrás del Ascenso de XRP

Este fenómeno no se reduce a un único dato; es un reflejo de un cambio de paradigma influenciado por diversos factores geográficos, técnicos y financieros. En las últimas 24 horas, el volumen de operaciones en el par XRP/KRW alcanzó los 440.6 millones de dólares, consolidando a XRP en la cima.

El Rol de los ETF y la Inversión Institucional

El reciente lanzamiento de ETF vinculados a XRP, gestionados por compañías como Grayscale y Franklin Templeton, ha atraído cerca de 164 millones de dólares en capital. Este influyente cambio ha propiciado retiros masivos de tokens de exchanges, considerado por muchos como una estrategia de acumulación a largo plazo.

Implicaciones para el Mercado Global de Criptomonedas

El caso de XRP subraya la importancia creciente del mercado asiático, particularmente el surcoreano, como un motor clave de liquidez y volumen. La entrada de capital institucional en activos distintos a Bitcoin indica una diversificación tangible, lo que abre la puerta para que altcoins como XRP se integren en carteras tradicionales.

Un Cambio en la Narrativa del Mercado Cripto

Con una creciente base de inversores dispuestos a participar en el fenómeno XRP, podríamos estar al borde de una fase de «revalorización altcoin». Esto tiene el potencial de transformar la narrativa predominante que ha estado centrada en Bitcoin.

El ascenso de XRP en Upbit refleja un creciente interés por las altcoins en Asia y el soporte institucional que podría redefinir el futuro del cripto-mercado, sugiriendo que Bitcoin ya no es la única opción viable para los inversores.