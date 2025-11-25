YPF lanza una nueva app para competir con las mejores billeteras virtuales

La aplicación de YPF se renueva y ahora ofrece la posibilidad de enviar dinero y pagar servicios, acercándose al competitivo mundo de las fintech.

En medio de un mercado donde las billeteras virtuales luchan por la atención de los usuarios, YPF ha lanzado una actualización significativa para su app móvil. Esta evolución refuerza su presencia y la posiciona como una alternativa viable frente a las plataformas digitales más reconocidas.

La App YPF, una de las más descargadas en el país y líder en uso en estaciones de servicio, fortalece su oferta con funciones que transforman su «Dinero en Cuenta (DeC)» en una auténtica billetera virtual.

Ahora, los usuarios podrán realizar transferencias, pagar facturas y utilizar la aplicación fuera de las estaciones de servicio. Así lo explica Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital, quien destaca que este avance es parte de un proceso de innovación constante enfocado en mejorar la experiencia del usuario.

Nuevas Funciones Transforman la App YPF

Una de las incorporaciones más relevantes es la opción de transferir dinero a cualquier billetera o banco mediante alias, eliminando la necesidad de estar físicamente en una estación de servicio.

Además, los usuarios ahora pueden pagar servicios como luz, gas, agua y telecomunicaciones, una herramienta esencial en el ámbito financiero digital.

Con estas funciones, la app se convierte en una solución eficaz para gestionar los pagos del día a día usando el dinero depositado en la plataforma.

Este crecimiento sucede en un entorno donde más del 40% de los pagos en las estaciones de servicio del país se realizan mediante billeteras digitales, una tendencia que continúa en aumento.

La App YPF también ha consolidado su posicionamiento gracias a una agresiva estrategia de beneficios, que incluye descuentos nocturnos y promociones específicas, lo que ha contribuido a incrementar su visibilidad en las tiendas de aplicaciones.

Otro aspecto destacado es el autodespacho, una función que ya está disponible en más de 13 estaciones y que ha facilitado más de 70.000 operaciones. Este sistema permite a los usuarios cargar combustible directamente desde la app, agilizando el proceso y reduciendo los tiempos de espera.

YPF Digital planea seguir mejorando esta herramienta. Entre las nuevas funcionalidades se encuentra la opción de «tanque lleno», que permitirá completar la carga sin la necesidad de establecer un monto previo. Si el precio final es mayor que el dinero cargado, la app devolverá la diferencia automáticamente, simplificando aún más la experiencia.