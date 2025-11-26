YPF y ENI se unen para explorar petróleo offshore en Uruguay

La petrolera argentina YPF ha sellado un acuerdo estratégico con la firma italiana ENI para explorar petróleo en las aguas de Uruguay. Esta joint venture busca capitalizar el potencial geológico de una vasta área submarina.

Detalles del Acuerdo entre YPF y ENI

El convenio, rubricado el 25 de noviembre de 2025, se centra en la exploración de un bloque que abarca aproximadamente 17,000 kilómetros cuadrados y alcanza profundidades de hasta 4,100 metros. Esta superficie se sitúa a 200 kilómetros de la costa uruguaya y ha sido identificada como estratégica gracias a similitudes geológicas con la cuenca de Orange, localizada en Namibia, África.

Importancia del Bloque Offshore

La ubicación del bloque frente a las costas de Uruguay lo convierte en un área de alta relevancia. La Corporación Nacional de Hidrocarburos de Uruguay (Ancap) ya posee siete sectores en el área offshore, bajo contratos de exploración activa con diversas empresas internacionales. La producción de petróleo en el país dependerá de los hallazgos de este nuevo proyecto.

El bloque se encuentra ubicado a 200 kilómetros mar adentro

Perspectivas y Desafíos de la Exploración

Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF, anunció que se llevarán a cabo estudios sísmicos en Italia para evaluar la viabilidad de perforar un pozo. Aunque las estimaciones geológicas sugieren una probabilidad de menos del 50% para el hallazgo de petróleo, Marín se muestra optimista y considera que las posibilidades son mayores. «Hay que perforar para verlo; todavía no hemos encontrado petróleo», declaró durante el Energía Summit 2025 en Montevideo.

Enfoque Futuro y Comparaciones Estratégicas

El dirigente enfatizó que, si el potencial del bloque se materializa, este podría rivalizar en tamaño con la famosa formación no convencional de Vaca Muerta en la Argentina. Esta perspectiva resalta la importancia del acuerdo en el contexto regional y sus posibles implicaciones económicas.