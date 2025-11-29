Zamora se separa del peronismo y formará su propio bloque en el Senado: un nuevo desafío para los K

El santiagueño Gerardo Zamora regresa al Senado con un bloque independiente, lo que representa un nuevo reto para la estrategia del peronismo liderado por José Mayans.

Tal como se anticipaba, Gerardo Zamora ha decidido formar su propio bloque en el Senado, desvinculándose en principio de la estructura del peronismo. Esta decisión podría influir significativamente en la dinámica política de la Cámara Alta, afectando los planes de Cristina Kirchner.

Al igual que durante su mandato anterior entre 2013 y 2017, cuando entregó la gobernación a su esposa, Zamora volverá a utilizar el sello del Frente Cívico por Santiago en esta nueva etapa legislativa.

Según fuentes cercanas, el actual gobernador de Santiago juró en la sesión reciente y formará su bloque junto a Elia Moreno, quien lo acompañó en la lista electoral de octubre.

Perspectivas en el Peronismo

A pesar de la independencia de Zamora, Mayans, líder del peronismo en el Senado, está esperanzado en retener el apoyo del Frente Cívico, aunque las negociaciones continúan abiertas. Al igual que otros gobernadores peronistas, Zamora busca mayor flexibilidad en sus acciones políticas.

Un Aliado Histórico del Kirchnerismo

Zamora ha sido un aliado estratégico del kirchnerismo desde el gobierno de Cristina Kirchner, cuando hizo esfuerzos por mantener una convivencia pacífica en el Congreso. A partir de su relación con el peronismo, fue elegido presidente provisional del Senado en 2014, manteniendo un papel relevante hasta fines de 2015. Posteriormente, su esposa, Ledesma Abdala, ocuparía el mismo cargo durante la presidencia de Alberto Fernández.

Movimientos en la Cámara Alta

Recientemente, Zamora ha buscado establecer un ritmo de negociación diferente con el Gobierno, generando expectativas al reunirse con Diego Santilli, como parte de las gestiones que realiza el ministro del Interior para lograr acuerdos sobre el Presupuesto y reformas impulsadas por la Casa Rosada.

Históricamente, Zamora y el kirchnerismo han colaborado para lograr la mayoría de sus escaños en el Senado. En las elecciones recientes, Zamora se presentó junto a Moreno, mientras que José “Pichón” Neder renovó su banca manteniéndose alineado al kirchnerismo.

Impacto en el Peronismo y Nuevas Estrategias

La salida de Zamora y Moreno del bloque peronista redefinirá el escenario político, con el número de senadores del partido disminuyendo de 34 a 28, y potencialmente a 26, dado que cuatro de los actuales senadores son parte de Convicción Federal y han descartado unirse a la unificación que propone Mayans.

En la Cámara de Diputados, Zamora cuenta con siete legisladores que aún se mantienen dentro del bloque peronista liderado por Germán Martínez, quien se muestra optimista en poder mantener la cohesión del grupo.

Este cambio en el Senado también plantea la posibilidad de reactivar el Frente Cívico en la Cámara Baja, lo que complicaría aún más la situación para el kirchnerismo, que necesita contener las deserciones para seguir siendo la primera minoría, un aspecto crucial para Cristina Kirchner en su objetivo de preservar la presencia K en instancias como el Consejo de la Magistratura.

Las respuestas a estas nuevas dinámicas podrían comenzar a ser visibles la próxima semana, cuando los diputados recién electos tomen juramento en la Cámara Baja.