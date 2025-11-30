Zarah Sultana y su Partido Apostarán por el Liderazgo Colectivo

La reciente votación dentro del nuevo partido de izquierda liderado por Jeremy Corbyn marcó un hito significativo al optar por un modelo de liderazgo colectivo, impulsado por la figura de Zarah Sultana, quien ha tenido desacuerdos notables con el exlíder laborista.

El anuncio de los resultados tuvo lugar el domingo, tras un inicio tumultuoso de su conferencia fundacional en Liverpool. Sultana, exdiputada del Partido Laborista que ahora actúa como independiente, decidió no participar en el primer día de la conferencia debido a divergencias sobre la gestión de «Your Party» –nombre provisional del nuevo movimiento–.

Resultados de la Votación: Un Cambio Significativo

Antes de que se dieran a conocer los resultados sobre la estructura constitucional del partido, Corbyn reflexionó: «Es complicado para el público entender que hay un grupo reducido de personas que manejan las decisiones.»

Sin embargo, los miembros decidieron, con un margen ajustado de 51.6% a 48.4%, adoptar el modelo de liderazgo colectivo. Este nuevo enfoque implica la creación de un ejecutivo liderado por los miembros, encargado de las decisiones estratégicas y de gestión del partido, con un presidente, un vicepresidente y un portavoz que se encargarán de la representación pública.

Avances hacia un Futuro Inclusivo

La votación también respaldó otras propuestas promovidas por Sultana, como la posibilidad de que los miembros mantengan la doble afiliación a diferentes agrupaciones políticas. Este avance es significativo en un ambiente de tensiones internas, donde Sultana se ausentó del auditorio en señal de solidaridad con los delegados expulsados, a quienes describió como víctimas de una «caza de brujas».

Los miembros de otros partidos podrán unirse al nuevo movimiento solo después de que su afiliación sea validada por el Comité Ejecutivo Central (CEC) y la conferencia, asegurando que estén alineados con los valores del partido.

Desafíos y Oportunidades en el Camino

A pesar de las aspiraciones, Corbyn había destacado previamente que la entrada a «Your Party» estaba condicionada a que los integrantes no estuvieran asociados con otras formaciones políticas registradas en la Comisión Electoral.

La semana pasada, el partido compartió una lista de nombres para que los miembros elijan, y se anunciará el nombre definitivo pronto: «Your Party», «Our Party», «Popular Alliance» y «For The Many».

Durante la apertura de la conferencia, Corbyn hizo un llamado a la unidad, reconociendo que ha habido «errores» en los cimientos del partido. El diputado por Islington North aseguró que esta organización tiene una «oportunidad única» para crear «un partido socialista de atractivo masivo» en contraste con el «triopolio» político vigente en el Parlamento.

Controversias Internas y Competencia Externa

La fundación del partido ha estado marcada por conflictos internos, lo que resultó en un lanzamiento de membresía desorganizado y amenazas legales. Adnan Hussain e Iqbal Mohamed, otros dos diputados independientes, se retiraron del proceso de fundación, en parte debido a estas disputas.

Mientras tanto, el nuevo partido se enfrenta a la creciente popularidad del Partido Verde bajo el liderazgo de Zack Polanski, que busca consolidarse como la voz principal a la izquierda del laborismo. Un reciente sondeo de YouGov muestra que los Verdes se encuentran a solo cuatro puntos de los Laboristas, una mejora significativa desde agosto, cuando la diferencia era de 12 puntos antes de la elección de Polanski.