Zcash Sufre Caída Drástica: Crecen las Preocupaciones sobre el Proyecto

El token ZEC, recientemente en la mira por su enfoque en la privacidad, sufrió una drástica caída que ha generado alertas entre los inversores. ¿Qué está pasando con este prometedor proyecto?

01.12.2025 • 19:30hs • MUNDO CRIPTO

Zcash, considerado uno de los proyectos cripto más destacados, ha visto caer su valor en más de un 20% en menos de 24 horas, lo que ha generado una gran preocupación entre los seguidores del mercado de criptomonedas.

El token ZEC había registrado recientemente un crecimiento significativo impulsado por un renovado interés en las criptomonedas centradas en la privacidad, pero actualmente se sitúa en aproximadamente u$s357 tras un descenso del 21,74%.

Un Colapso Sorprendente en el Mercado de Zcash

Este repentino retroceso se produce en un entorno de incertidumbre global, exacerbado por obstáculos internos que han aumentado la presión sobre los vendedores.

Una de las razones más preocupantes detrás de esta caída es la crisis de gobernanza que enfrenta el proyecto. Disputas internas sobre la toma de decisiones y la distribución de poder han creado tensiones que se han reflejado en la cotización de la moneda.

De acuerdo con informes recientes, Zcash ha perdido más del 50% de su valor desde su máximo histórico en noviembre, cuando se cotizó cerca de u$s750 por unidad.

Los análisis técnicos muestran factores preocupantes. El índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa en aproximadamente 45, sugiriendo un debilitamiento en el momentum y la posibilidad de nuevas caídas.

El nivel de soporte clave se posiciona en u$s331, y el volumen de operaciones ha disminuido en un 33,9% respecto al promedio, lo que indica una falta de confianza entre los inversores a corto plazo.

Este descenso ocurre en un contexto de un creciente escrutinio regulatorio sobre las criptomonedas de privacidad, donde las preocupaciones sobre el anonimato han intensificado los riesgos frente a posibles restricciones legales.

Figuras prominentes del ecosistema, como Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, han subrayado la importancia de fortalecer los mecanismos de gobernanza en este tipo de proyectos para evitar crisis de confianza.

Nuevo ETF de Zcash en el Horizonte

En medio de este tumulto, Grayscale, una destacada firma de gestión de activos, ha presentado una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para crear el primer ETF de Zcash.

La compañía planea transformar su actual Zcash Trust en un fondo cotizado en bolsa, siguiendo el modelo que ha implementado con otros activos como Bitcoin, Ethereum, y más recientemente Dogecoin y XRP.

Si se aprueba, este nuevo vehículo de inversión se listaría en la bolsa NYSE Arca, brindando a los inversores acceso directo al token ZEC dentro de un marco regulado y transparente.

A pesar de la volatilidad actual de Zcash, hay un creciente interés en las criptomonedas de privacidad. Según Nansen, el precio de ZEC se incrementó más de un 1.000% en el último año, impulsado por un debate en torno a la protección de datos y el anonimato en transacciones digitales.

Este aumento llevó a Zcash a superar el rendimiento de criptomonedas más establecidas, como Bitcoin y Ethereum.

A diferencia de las monedas principales, Zcash permite transacciones privadas gracias a su tecnología de pruebas de conocimiento cero (zk-SNARKs).

Grayscale espera que la aprobación de este ETF abra nuevas oportunidades de inversión, permitiendo que los fondos tradicionales accedan a una criptomoneda que ha estado en los márgenes del mercado regulado.

Si se concretara, este ETF de Zcash se convertiría en el primer fondo cotizado en bolsa vinculado a una moneda de privacidad en Estados Unidos.