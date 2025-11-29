Zelensky denuncia el masivo ataque ruso a Kiev y urge a aliados a poner fin a la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha denunciado un devastador ataque nocturno por parte de las fuerzas rusas, que dejó a su paso al menos tres víctimas fatales y numerosos heridos en la capital ucraniana y sus alrededores.

Este sábado, Zelensky expresó su consternación a través de su cuenta de X, revelando que aproximadamente 36 misiles y cerca de 600 drones fueron lanzados durante la ofensiva nocturna. El mandatario subrayó que el ataque se centró en infraestructuras energéticas y edificios civiles, causando una restricción significativa en el suministro eléctrico en diversas regiones.

Consecuencias del Ataque Aéreo

Según el Ministerio de Energía de Ucrania, la agresión no solo impactó a Kiev, sino que también afectó áreas en Sumi, Kharkov, Poltava y Chernígov. Más de 500,000 usuarios en la capital quedaron sin electricidad, junto con alrededor de 100,000 en su región y cerca de 8,000 en Kharkov.

Una Respuesta Urgente

Zelensky resaltó la necesidad de acelerar las operaciones para garantizar que Ucrania tenga suficientes recursos para contrarrestar tales ataques: «Hay que trabajar sin perder tiempo para equipar nuestros sistemas de defensa aérea», afirmó.

En medio de los esfuerzos de rescate, las autoridades locales han reportado incendios en al menos cuatro edificios residenciales. El jefe de la Administración Militar del óblast de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmó que se encontró un cuerpo entre los escombros de un edificio en Sviatoshyn, donde también un niño resultó herido en el distrito de Shevchenki.

Instando a la Comunidad Internacional

Aprovechando la situación, Zelensky hizo un llamado a sus socios europeos para que tomen decisiones sobre los activos rusos congelados en el continente si los ataques no cesan. «Debemos discutir la acción a seguir para poner fin a esta guerra», enfatizó.

Acciones de las Autoridades Locales

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, también confirmó los cortes de electricidad en gran parte de la ciudad, instando a los equipos de energía a restablecer el suministro lo antes posible. Además, advirtió sobre una baja presión en el sistema de abastecimiento de agua debido a los bombardeos.

Un Contexto de Tensión Persistente

Este ataque se produce en un momento crucial, mientras se intenta buscar una solución negociada al conflicto. La próxima semana, se espera en Moscú a Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense.

La situación en la capital sigue siendo alarmante, con advertencias continuas sobre posibles ataques. Las autoridades locales han instado a la población a mantenerse en lugares seguros hasta nuevo aviso.