Zelenskyy Anuncia Cambios Radicales Tras la Renuncia de Su Jefe de Oficina

Andriy Yermak, principal asesor del presidente ucraniano, dimitió horas después de que se llevaran a cabo registros en su hogar y oficina, en medio de una creciente presión por transparencia en la administración. El presidente Zelensky busca fortalecer la unidad y la confianza internacional en tiempos de conflicto.

Un Cambio Necesario

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó la renuncia de su jefe de gabinete Andriy Yermak, justo después de que la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y el fiscal especial de esa misma oficina (SAPO) realizaran allanamientos. Zelensky manifestó que es crucial centrar la atención en la defensa y la diplomacia durante la guerra, subrayando que «se necesita fuerza interna».

Detrás de la Dimisión

Durante un anuncio oficial, Zelensky agradeció a Yermak por representar a Ucrania en negociaciones, pero aclaró que desea evitar rumores y especulaciones. “No quiero que nuestros aliados internacionales tengan preguntas o dudas sobre Ucrania”, enfatizó el presidente, quien también anunció una reorganización a gran escala de su oficina.

Consultas para un Nuevo Liderazgo

Zelensky planea consultar mañana para nombrar al nuevo jefe de oficina. Además, en las futuras negociaciones con el gobierno de Trump, Yermak será reemplazado por altos funcionarios del ejército y de la diplomacia ucraniana.

Colaboración Total en la Investigación

Por su parte, Yermak expresó su disposición a colaborar con los investigadores anticorrupción. En un mensaje en Telegram, afirmó: “Los investigadores tienen acceso total a mi apartamento y estoy trabajando de manera plena con ellos”.

Investigación a Fondo

La NABU y SAPO están investigando un caso de corrupción que involucra a la empresa estatal nuclear Energoatom, el más extenso desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Hasta el momento, ocho personas han sido acusadas, y la investigación incluye miles de horas de grabaciones.

Presión sobre la Administración

La comunidad civil y aliados de Zelensky, tanto dentro como fuera del país, habían exigido la destitución de Yermak, presionando por mayor transparencia en el gobierno. La situación actual resalta la necesidad de un liderazgo firme en tiempos de crisis.