Zootopia 2: Regresan los Favoritos y Shakira

La secuela de la aclamada película de 2016 ya está en cines, y promete igualar, o incluso superar, la magia de la primera entrega. ¡No te la pierdas!

Los fanáticos de Zootopia están ansiosos por reencontrarse con sus personajes favoritos en esta secuela que llega tras años de espera. La película promete risas, aventuras y sorpresas que cautivarán tanto a los más pequeños como a los adultos que los acompañan.

Un Reencuentro Muy Esperado

La trama nos presenta nuevamente a Judy Hopps y Nick Wilde, la intrépida coneja policía y el carismático zorro. La pareja, que ya había conquistado corazones en la primera película, ahora se enfrenta a nuevos desafíos en un mundo donde la diversidad animal se vive al máximo.

Un Homenaje a Clásicos del Cine

A lo largo de la película, los espectadores encontrarán guiños a iconos del cine como Ratatouille, Indiana Jones, y El resplandor. Estas referencias aportan un toque de nostalgia y diversión tanto para los jóvenes como para los adultos.

Una Trama Reveladora

En el centro de la historia, Judy y Nick deberán resolver un intrigante caso que revelará secretos sobre la fundación de Zootopia, un lugar donde los animales coexisten en armonía. Además, un nuevo personaje entra en la mezcla: Gary De’Snake, una serpiente que desafía los estereotipos y no es la villana de esta aventura.

Personajes que Regresan

La película cuenta con el regreso de otros personajes entrañables, como el perezoso de la Oficina de Vehículos Motorizados, la musaraña ártica líder de la mafia y el simpático jefe de policía búfalo. Los fanáticos se alegrarán de revivir momentos con sus favoritos.

La Magia de la Música

Como en la primera entrega, la música juega un papel fundamental. La famosa gacela vuelve a dar vida a su personaje con la voz de Shakira, quien interpreta un tema único durante los créditos finales que dejará una sonrisa en todos los rostros.

Detalles de la Película

Zootopia 2 es una comedia de animación estadounidense que dura 108 minutos, calificada como apta para todo público. La dirección estuvo a cargo de Jared Bush y Byron Howard, quienes también trabajaron en la película original.

Ya puedes disfrutar de Zootopia 2 en salas como IMAX, Cinemark Palermo y Hoyts Abasto, además de otras locaciones en todo el país. ¡No te la pierdas!